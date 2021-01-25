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CHP'li Özoğuz hayatını kaybetti

Kilis’te, eski CHP Yönetim kurulu üyesi Hüseyin Özoğuz (83), hayatını kaybetti.

Kilis'te, eski CHP Yönetim kurulu üyesi Hüseyin Özoğuz (83), hayatını kaybetti.


Kilis'te çeşitli dönemlerde Yönetim Kurulu üyeliği yapan kentin renkli isimlerinden olan Uzun Hüseyin olarak bilinen Hüseyin Özoğuz, Nacaroğlu Mahallesindeki evinde rahatsızlandı. 112 Acil Ambulansında görevli sağlık ekibinin tüm müdahalesine rağmen Hüseyin Özoğuz'un hayatını kaybetti. Özoğuz, uzun süreden beri tansiyon hastası olduğu öğrenildi.


Hüseyin Özoğuz'un hayatını kaybetmesi kentte üzüntüyle karşılandı.

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