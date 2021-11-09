Çiftçi, TRT GAP Diyarbakır Radyosu'na konuk oldu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Çiftçi, TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nda "Mezopotamya-Altın Topraklarda Yolculuk" köşesinde “Kilis'te El Sanatları” konulu söyleşiye katıldı.

Çiftçi, söyleşide, “Kadim bir medeniyetin önemli temsilcilerinden biri olan Kilis, taşıdığı kültürel dinamikler ile önemli bir coğrafyaya sahiptir. Kültür ve sanat alanında bir gelenek oluşturmuş olan Kilis; yorgancılıktan yemeniciliğe, neccarlıktan bakır işlemeciliğine kadar farklı sanat ve zanaat dallarında dikkat çekici bir yerde bulunmaktadır.”

Bir toplumun duygu ve düşüncesinin sonraki nesillere aktarılmasındaki başat aktörün sanat olduğunu ifade eden Çiftçi, özellikle Kilis'in sanat anlayışının öneminin altını çizdi.

Çiftçi, Sanat ve zanaatin harmanlandığı bu toprakların gelecek nesiller için birer yön levhası olduğunu ifade etti.

Söyleşide, bu sanat ve zanaat dallarının 7 Aralık Üniversitesinde özellikle üzerinde durduğu önemli bir konu olduğunu dile getiren Çiftçi, bu konunun hassasiyetine binaen Üniversitenin el sanatları bölümünün her geçen gün güçlendiğini ifade etti.

Çiftçi, Hat sanatından tezhip sanatına, minyatürden ebruya kadar birçok sanat alanının yeni açılmış olduğunu ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıldığını ifade etti.

Kilis'te el sanatlarının özgün yapısının yanı sıra taşıdığı yerel unsurlara da dikkat çeken Çiftçi; bu alanda oluşturduğu farkındalık programlarından dolayı TRT GAP Radyosu'na, Üniversitenin el sanatlarının gelişmesi için her türlü desteği sağlayan Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a ve Kilis'te sanatın gelişmesine destek veren tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür etti.