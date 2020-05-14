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Çiftçiler Günü korona virüs nedeniyle buruk kutlanıyor.

Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanı Mehmet Kara, 14 Mayıs Çiftçiler Günü münasebetiyle Vali Recep Soytürk ile Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’u ziyaret etti.

Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanı Mehmet Kara, 14 Mayıs Çiftçiler Günü münasebetiyle Vali Recep Soytürk ile Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u ziyaret etti.


Korona virüs nedeniyle 14 Mayıs Çiftçiler Günü etkinlikleri iptal edildi. Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanı Mehmet Kara, Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u makamında ziyaret etti.


Başkan Bulut, “Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle ziyaretimize gelen Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanı Mehmet Kara'yı ağırladık.Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, toprağa değer katan tüm toprak emekçilerimizin Dünya Çiftçiler Gününü kutlarım” dedi.


Kara daha sonra Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

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