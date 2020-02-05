Çiftçilere destek ödemeleri başladı

İl Müdürü Songül Kadıoğlu, 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Tebliğ (2019/46) hükümlerince "Yem Bitkileri Desteği"ne esas ödemeler, ilgili tebliğin şartlarını sağlayan üreticilere ödemelerin başladığını ifade ederek, "İlimizde 144 üreticimiz toplam 6.069,565 dekarlık alanda yem bitkisi yetiştiriciliği yaparak 588 bin 942 TL yem bitkisi desteği almaya hak kazandı. Ödemelere başlandı. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.