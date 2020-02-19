Çiftçilere ilaçlama uyarısı

ZMO Kilis Temsilcisi Özdemir, Çiftçilerin doğru zamanda meyve veren ağaçları ilaçlaması gerektiğini vurgulayarak, “ Bağ, zeytin ve meyve ağaçlarında fungal(mantar) hastalıkları için ,çiftçilerimize bordo bulamacı atmalarını tavsiye ediyoruz. Bordo bulamacı kullanmanın tam zamanı olup, ayrıca bordo bulamacını zeytinde dal kanseri,halkalı leke hastalığı,bağlarda mildiyö,ölü kol,meyve ağaçlarında monilya kara leke hastalığı hastalıkları için tavsiye ediyoruz. Bordo bulamacı zirai ilaç bayiilerinde hazır bulunabildiği gibi ayrıca bakır sülfat(göztaşı) ve kireçle hazırlanabilir. Bordo bulamacı yüzde 98 oranında bakır sülfat ve kireç kullanılarak hazırlanan bir karışımdır” dedi.