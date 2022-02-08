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Çoban köpeği, domuz sürüsünü kovaladı

Kilis’in Musabeyli ilçesinde, çoban köpeğinin domuz sürüsünü kovalaması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, çoban köpeğinin domuz sürüsünü kovalaması cep telefonu kamerasına yansıdı.


Musabeyli ilçesine bağlı Fericek köyünde hayvanlarını otlatan Murat Yılmaz, ormanlık alanda domuz sürüsü gördü. Yılmaz, domuzların ağaçların arasından çıkması için ses çıkardı. Koyun sürüsü ile gezen köpeğin domuzları fark etmesi üzerine havlayan köpek, önüne kattığı domuzları kovaladı, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

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