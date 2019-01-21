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Çobanbey Sınır Kapısı bir hafta kapalı

Kilis’in Suriye’ye açılan kapılarından olan Çobanbey Sınır Kapısı, taşınma işlemlerinden dolayı 21-27 Ocak tarihleri arasında kapalı olacak.

Kilis'in Suriye'ye açılan kapılarından olan Çobanbey Sınır Kapısı, taşınma işlemlerinden dolayı 21-27 Ocak tarihleri arasında kapalı olacak.


Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra insani yardıma açılan Çobanbey Sınır Kapısı'nda daha sonra ticari geçişlere açılarak oluşturulan geçici sahada bugüne kadar 70 bin tırın giriş çıkış işlemi gerçekleştirildi.


Bakanlığın yeniden projelendirerek tek durak haline dönüştürdüğü sınır kapısı, taşınma işlemlerinden dolayı 21-27 Ocak tarihleri arasında kapalı olacak. Gümrük Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için Öncüpınar ve Karkamış gümrük kapılarının kullanılması istendi.

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