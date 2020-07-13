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Çobanbey Sınır Kapısında 263 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük görevlileri tarafından 4 ayrı araçta yapılan aramada 263 adet kaçak telefonu ele geçirildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük görevlileri tarafından 4 ayrı araçta yapılan aramada 263 adet kaçak telefonu ele geçirildi.


Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Adli kolluk Gümrük Muhafaza ekiplerince şüphe üzerine 4 ayrı aracı durdurdu. Araçlarda arama neticesinde çeşitli markalarda 400 bin TL değerinde 263 adet cep teflonu ele geçirildi. 4 kişi ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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