Çobanbey Sınır Kapısında 263 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük görevlileri tarafından 4 ayrı araçta yapılan aramada 263 adet kaçak telefonu ele geçirildi.
Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük görevlileri tarafından 4 ayrı araçta yapılan aramada 263 adet kaçak telefonu ele geçirildi.
Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Adli kolluk Gümrük Muhafaza ekiplerince şüphe üzerine 4 ayrı aracı durdurdu. Araçlarda arama neticesinde çeşitli markalarda 400 bin TL değerinde 263 adet cep teflonu ele geçirildi. 4 kişi ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.