Çobanbey Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonu: 10 gözaltı

Kilis Çobanbey Sınır Kapısı'nda düzenlenen rüşvet operasyonunda 10 şüphelli gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Türkiye'den Suriye'ye Çobanbey Sınır Kapısı'ndan rüşvet vermek suretiyle yasa dışı geçişler ve ürün geçişi yaptırıldığı yönünde bilgi elde edildi. Bu bilgiler doğrultusunda, 4'ü kamu görevlisi toplam 12 şüpheliye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler İl Jandarma Komutanlığında sorguya alınırken hakkında yakalama kararı olan ve ev adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.