Çobanbey Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonu: 4 tutuklama

Kilis Çobanbey Sınır Kapısı'nda düzenlenen rüşvet operasyonunda 10 şüphelinin 4'ü tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Türkiye'den Suriye'ye Çobanbey Sınır Kapısı'ndan rüşvet vermek suretiyle yasa dışı geçişler ve ürün geçişi yaptırıldığı yönünde bilgi elde edildi. Bu bilgiler doğrultusunda, 4'ü kamu görevlisi toplam 12 şüpheliye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. 10 şüphelinin 6'sı adli makamlarca serbest bırakılırken 1'i gümrük müdürü toplam 4 kişi tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Hakkında yakalama kararı olan ve ev adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.