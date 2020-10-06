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Çobanbey Sınır Kapısı'nda tabanca ele geçirildi

Kilis’in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı’nda Suriye’den Türkiye’ye geçmek isteyen yabancı uyruklu bir kişinin valizinde tabanca ele geçirildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'nda Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyen yabancı uyruklu bir kişinin valizinde tabanca ele geçirildi.


Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir Suriyelinin valizinde 7.65 çapında tabanca ele geçirdi. Şahıs gözaltına alındı.


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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