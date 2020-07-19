Çobanbey'de kaçak sigara operasyonu

Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısında Suriye'den Türkiye'ye giren bir kamyonda yapılan aramada, 2 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren bir kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada 2 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili olarak kamyon sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.