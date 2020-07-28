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Çocuğunu göremediği için 5. kata çıkan şahsı polis ikna etti

Kilis’te şiddetli geçimsizlik nedeniyle ailesinden ayrı olan bir kişi çocuğunu göremediğini gerekçe göstererek 5 katlı binanın çatısına çıktı.

Kilis'te şiddetli geçimsizlik nedeniyle ailesinden ayrı olan bir kişi çocuğunu göremediğini gerekçe göstererek 5 katlı binanın çatısına çıktı. Polisler tarafından ikna edilen şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Edinilen bilgiye göre, İ.H.Y. isimli vatandaş İslahiye Caddesi üzerinde 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çocuğunu görmek istediğini ifade eden İ.H.Y. polisin uzun uğraşları sonucu ikna edildi. Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin hazır bulunduğu olay yerinde İ.H.Y. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. İ.H.Y.'nin şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi ve çocuklarının devlet korumasına alındığı öğrenildi.

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