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Çocuk işçiliği ile ilgili mücadele birimi oluşturuldu

Kilis’te, Çocuk işçiliği ile ilgili mücadele birimi oluşturularak çalışmalarına başladı.

Kilis'te, Çocuk işçiliği ile ilgili mücadele birimi oluşturularak çalışmalarına başladı.


Çalışma ve İŞKUR Kilis İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ile Aile Çalışma-ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerinden oluşan Çocuk İşçiliği ile Mücadele birimi kurularak çalışmalarına başladı.


Çocuk işçiliği ile ilgili mücadele birimi ilk toplantısını Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mahir Can ile birlikte yaptılar.


Çocuk İşçiliği ile Mücadele konusunun görüşüldüğü ve mevzuat kapsamında konular Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mahir Can ile sanayicilere anlatılarak durumun hassasiyeti ve etkin mücadele konusunda karar alındı.


Kurul üyeleri ayrıca 2019 yılı içerisinde denetimlerin sıklaştırılarak arttırılması hususunda görüş birliğine vardılar.

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