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"Çocuk İşçiliği" konulu eğitim verildi

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Kilis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Müdürlüklerinin desteklenmesi projesi kapsamında "Çocuk İşçiliği" konulu eğitim verildi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Kilis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Müdürlüklerinin desteklenmesi projesi kapsamında "Çocuk İşçiliği" konulu eğitim verildi.


UNFPA'in Sosyal Hizmet Merkezlerinin desteklenmesi projesi ile geçici koruma statüsüne sahip yabancılara yönelik "Çocuk İşçiliği" konulu eğitim Sosyolog Meryem Nur Aktaş tarafından verildi. Sosyal Hizmet Merkezinde 45 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen eğitime katılanlara, Sosyolog Meryem Nur Aktaş tarafından sinevizyon eşliğinde detaylı bilgiler verildi. Eğitim esnasında katılımcıların çocuklarıyla oyun odasında etkinlik düzenlendi. Program verilen ikram ile son buldu.

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