“Çocuk ve Ergenlerde Psikoterapi Teknikleri” eğitimi tamamlandı

Kilis'te, “Çocuk ve Ergenlerde Psikoterapi Teknikleri” eğitimine katılan 20 rehber öğretmenlere belgeleri verildi.

Toplantıya Kilis Valisi Recep Soytürk, Vali Yardımcısı Şükrü Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Hüseyin Polat ve görevli rehberlik öğretmenlerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Memet Mustafa Doğan'ın açılış konuşmasının ardından rehber öğretmen Yusuf Yamakoğlu okullarda bağımlılığa müdahale programı (OBM) hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

Vali Recep Soytürk, Kilis'te göreve yapan rehber öğretmenlere yaptıkları çalışmalar için teşekkür ettiğini ifade ederek, “Eğitimde yapılacak olan çalışmalar için her türlü önem ve destekleri vereceğiz. Rehber öğretmenlerin bağımlılık ve diğer alanlarda yaptığı çalışmaları çok önemsiyorum. Aile eğitimlerinin de çok önemlidir. Eğitimde başarıya ulaşmak için aile eğitimlerinin yaygınlaştırılması gerekiyor” dedi.

Rehberlik ve Araştırma Merkezinde yapılan ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Çocuk ve Ergenlerde Psikoterapi Teknikleri” eğitimine katılan 20 rehber öğretmenlere belgeleri verildi.

Vali Soytürk, Dicle Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yunus Emre Ayna'ya çiçek takdimlerinin ardından program sona erdi.