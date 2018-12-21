Çocuklara Beslenme Eğitimi verildi

Kilis'in Elbeyli ilçesinde öğrencilere Diyetisyen Hamiyet Pelin Zengin tarafından beslenme eğitimi verildi.

Elbeyli Kaymakamlığı ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Elbeyli ilçesinde eğitim gören öğrencilere beslenme eğitim verildi. Diyetisyen Hamiyet Pelin Zengin tarafından Elbeyli ortaokulu öğrencilerine Beslenme Eğitiminin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sağlığım İçin" isimli kitaplar dağıtıldı.

Eğitimlerin ilçedeki tüm okullarda gerçekleştirileceği bildirildi.