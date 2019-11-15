İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuklardan Jandarmaya anlamlı ziyaret

Kilis’te, “Bir Destandır Mehmet’im” projesi kapsamında öğrencilerden Jandarmaya anlamlı ziyaret etti.

Kilis'te, “Bir Destandır Mehmet'im” projesi kapsamında öğrencilerden Jandarmaya anlamlı ziyaret etti.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Bir Destandır Mehmet'im” projesi kapsamında Emine - Mahmut Kudeyt İlkokulu öğrencileri tarafından İl Jandarma Komutanlığı ziyaret edilerek yazmış oldukları mektuplar teslim ettiler.


Özel Maksatlı timler, Jandarma Asayiş Motosiklet timi, Jandarma Trafik Timi, Bomba İmha Köpek timi çocuklara tanıtıldı. İl Jandarma Komutanlığı bahçesine öğrenciler tarafından “Barış Pınarı” Harekatını temsilen ziyaret anısı olarak adet cam ağacı dikildi. Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil bu anlamlı ziyaretten dolayı Okul Müdürü Ahmet Hafızoğlu, Öğretmen Hüseyin Delipalta ve öğrencilere çok teşekkür ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.