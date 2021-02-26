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Çocuklarını göremeyince çatıya çıktı

Kilis’te, bir kişi çocuklarının kendisine gösterilmemesini bahane ederek, iş merkezinin çatısına çıktı.

Kilis'te, bir kişi çocuklarının kendisine gösterilmemesini bahane ederek, iş merkezinin çatısına çıktı.


Edinilen bilgiye göre, A.K. (31), boşandığı eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini ileri sürerek, Kilis Adliyesi karşısındaki 6 katlı iş merkezinin çatısına çıktı. Bir kişinin çatıya çıktığını gören vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerin uzun ikna çalışmaları sonucu A.K. iş merkezinin çatısından indirildi. A.K. Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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