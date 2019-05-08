Kilis'te, öğrencilere yönelik olarak, Çoklu zeka kavramı ve öğrenme stilleri konusunda eğitim veriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezinden Sosyal Çalışmacı Cemilcan Çetin tarafından organize edilen etkinlikte çocukların psikososyal gelişimlerine katkı sunacak eğitimler oyunlarla gerçekleştirildi. Sağlıklı Hayat Merkezinden Sosyal Çalışmacı Cemilcan Çetin, Çoklu zeka kavramı ve öğrenme stilleri düşünüldüğünde çocukların yaparak yaşayarak öğrenmesi için kullanılabilecek en etkili ve eğlenceli yöntem oyun olarak kabul edildiğini ifade ederek, “Bir bireyin okuduklarının yüzde 10' unu, işittiklerinin yüzde 20'sini, gördüklerinin yüzde 30'unu, hem işitip hem gördüklerinin yüzde 50'sini, söylediklerinin yüzde 80'ini ve sözlere davranışlar eklendiğinde yüzde 90'ını hatırladığı bilinmektedir. Çocuklar oyunla eğitimde, yaparak yaşayarak öğrenir ve bütün duyularını kullanır. Çocukların psikososyal gelişimlerine katkı sunacak eğitimler oyunlarla gerçekleştiriliyor. El yıkama ve kişisel hijyen konusunda çocuklara eğitim verildi” dedi.

Çetin, Ayrıca Sağlıklı Hayat Merkezi diş hekimleri de florür uygulamasından sonra, etkinlik çocuklara dağıtılan hediyelerle sona erdiğini sözlerine ekledi.