İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çoraptan 3 kilo 118 gram kaçak altın çıktı

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’nda Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan bir şahsın ayağındaki çoraplarda 3 kilo 118 gram altın ele geçirildi.

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir şahsın ayağındaki çoraplarda 3 kilo 118 gram altın ele geçirildi.


Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere ön güvenlik noktasına binek oto cinsi araçla gelen bir şahsın şüphe üzerine yapılan üst aramasında her iki ayak bileğine sarılarak çoraplarıyla gizlenmiş 3 kilo 118 gram altın olduğu değerlendirilen eşya ele geçirdi. Altın kaçakçısı hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlatıldı.


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.