İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'te depremzedelerle iftar yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’in Nurdağı’nda temel atma törenlerinin ardından helikopterle Kilis’e geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı'nda temel atma törenlerinin ardından helikopterle Kilis'e geçti. Erdoğan'ın, Kilis'te depremzedelerle iftar yapacağı bildirildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki kalıcı konutların temel atma töreninin ardından helikopterle Kilis'e geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'te depremzede vatandaşlarla iftarda bir araya gelecek.

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