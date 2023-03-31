İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'ten ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis’te depremzedelerle çadır kentte katıldığı iftar sonrasında ilden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'te depremzedelerle çadır kentte katıldığı iftar sonrasında ilden ayrıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı'nda temel atma törenlerinin ardından helikopterle Kilis'e geçti. Kilis'te depremzedeler için düzenlenen iftar programına katılarak orucunu onlarla birlikte açtı. Bir süre depremzedelerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra havaalanına geçerek Kilis'ten ayrıldı.

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