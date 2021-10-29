Cumhuriyet Bayramında kan bağışına yoğun ilgi

Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kilis Kızılay Kan Merkezi tarafından Cumhuriyet Meydanında hafta nedeniyle tanıtım yaptı. Vatandaşlar, Kızılay Kan Merkezi Otobüsünün yanına gelerek, forum doldurduktan sonra kan bağışında bulundular. Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında Kızılay Haftası olduğunu ifade ederek, “Hafta kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Vatandaşlarımız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle başlattığımız kan bağışı kampanyasına yoğun katılım gösterdiler. Kilis halkına teşekkür ediyorum. Herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum” dedi.