İhlas Haber Ajansı

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Cumhuriyet Bayramında kan bağışına yoğun ilgi

Kilis Kızılay Kan Merkezi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlediği kan bağışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kilis Kızılay Kan Merkezi tarafından Cumhuriyet Meydanında hafta nedeniyle tanıtım yaptı. Vatandaşlar, Kızılay Kan Merkezi Otobüsünün yanına gelerek, forum doldurduktan sonra kan bağışında bulundular. Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında Kızılay Haftası olduğunu ifade ederek, “Hafta kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Vatandaşlarımız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle başlattığımız kan bağışı kampanyasına yoğun katılım gösterdiler. Kilis halkına teşekkür ediyorum. Herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum” dedi.

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