İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Daire Başkanı Oruç Elbeyli ilçesinde

Milli Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri Daire Başkanı Fatih Mehmet Oruç Başkanlığındaki teknik ekip ile birlikte Elbeyli ilçesinde yapımı tamamlan okulların kabul işlemini gerçekleştirdiler.


Daire Başkanı Fatih Mehmet Oruç, beraberindeki teknik ekip ile birlikte Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'la Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek'i ziyaret ettiler. Oruç ve beraberindekiler, yapımı tamamlanan okulların kabul işlemlerini gerçekleştirdi. Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, “Milli Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri Daire Başkanı Fatih Mehmet Oruç Başkanlığındaki teknik ekip ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'la İlçemiz de yapımı tamamlanan okul binasının kabul işlemini gerçekleştirdik. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.