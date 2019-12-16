Damızlık Düve Desteklemeleri başladı

İl Müdürü Songül Kadıoğlu, 1 Ocak 2019 tarihinden önce kayıtlı işletmesi olan yetiştiricilerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirleneceğini ifade ederek, "Teknik ve sağlık şartlarına uygun olarak düve yetiştirici merkezlerinden Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri, Damızlık Manda Yetiştirici Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraklerinden temin edilen gebe veya gebe olmayan damızlık düvelerden en az 1 en fazla 10 baş düve alımları karşılığında düve alım bedelinin yüzde 40'ı (Desteklemeye esas 2019 yılı damızlık gebe düve alım fiyatı 12.500 TL/baş, 8-15 aylık boş dişi sığır fiyatı 7.500 TL/baş, gebe manda fiyatı 10.000 TL/baş ve 8-15 aylık boş dişi manda fiyatı 6.000 TL/baş olarak belirlenmiştir) oranında hibe verilecektir. Başvurular bugün başladı. 14 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen yetiştiricilerimizin bağlı bulundukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir” dedi.