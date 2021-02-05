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Danimarka Mülteci Konseyi yöneticileri Kilis'te

Danimarka Mülteci Konseyi Doğu Bölge Yöneticisi Muhammed Waseem Abbas ile beraberindeki yöneticiler, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan’ı makamında ziyaret etti.

Danimarka Mülteci Konseyi Doğu Bölge Yöneticisi Muhammed Waseem Abbas ile beraberindeki yöneticiler, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı makamında ziyaret etti.


Danimarka Mülteci Konseyi Doğu Bölge Yöneticisi Muhammed Waseem Abbas ile Dış ilişkiler uzmanı Seda Okuyucu, Koruma Projesi ekip lideri Özlem Gegez, mültecileri koruma projeleri çalışmaları kapsamında Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile bir araya geldi.


Ziyarette konuşan Başkan Ramazan, Danimarka Mülteci Konseyi ile bir çok ortak projeye imza attıklarını hatırlatarak, "Yeni projeler üzerinde fikir alış verişinde bulunduk. Belediyemize yaptıkları katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah, ilerleyen günlerde bir çok projeyi ortaklaşa gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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