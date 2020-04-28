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Davulcuların ücretini belediye karşılayacak

Kilis’te ramazan ayında korona virüs tedbirleri kapsamında bahşiş toplamaları yasaklanan ramazan davulcularının ücretleri Kilis Belediyesi tarafından karşılanacağı bildirildi.

Kilis'te ramazan ayında korona virüs tedbirleri kapsamında bahşiş toplamaları yasaklanan ramazan davulcularının ücretleri Kilis Belediyesi tarafından karşılanacağı bildirildi.


Kilis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun, korona virüs tedbirleri kapsamında ramazan davulcularının tek tek vatandaşları, haneleri dolaşarak bahşiş toplamasının salgın riskini artıracağı kararının ardından harekete geçen Kilis Belediyesi, şehirdeki tüm mahallelerde vatandaşları sahura kaldıracak olan davulcuların ücretini karşılama kararı aldı.

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