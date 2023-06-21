Kilis merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Kilis merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düznlendi. Oprerasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.