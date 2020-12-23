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Dekoratif el sanatları sergisi

Kilis Belediyesi Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi tarafından dekoratif el sanatları sergisi açıldı.


Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, Merhum Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut adına açılan dekoratif el sanatları sergisinin açılışına katıldı.


Sergiyi gezen Başkan Ramazan yaptığı açıklamada, "Merhum Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut adına kadın meslek zenginleştirme merkezi personellerimizin hazırlamış olduğu dekoratif el sanatları sergisine katılım sağladık. Emeği geçen tüm çalışan hanımefendileri çalışmalarından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Kilis seni unutmayacak kıymetli Başkanım mekanın cennet olsun” dedi.

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