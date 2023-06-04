Deprem bölgesi Kilis'te LGS sınavı başladı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen Kilis'te Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavı başladı.

Tüm Türkiye olduğu gibi deprem bölgesi Kilis'te de LGS sınavı başladı. Sekizinci sınıf öğrencileri ile ailelerin heyecanla beklediği gün geldi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavı'na giren öğrenciler, iki oturumda çoktan seçmeli 90 soruyu yanıtlamak için ter döküyor. Ülke geneli LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar dileyen Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt yaptığı açıklamada, "Tüm Türkiye de olduğu gibi bugün Kilis ilimizde de lise giriş sınavlarına başlıyoruz. Deprem sürecinden başlayarak girmem gerekirse hiçbir öğrencinin mağdur olmaması için tüm tedbir gayretlerimizi bu süreç üzere yoğunlaştırdık ve bugün çok şükür sınavımıza başlıyoruz. Bu sınava ilimizden 19 okulda 331 salonda yaklaşık 700 öğrencinin görevlendirildiği 4331 öğrencinin katılımıyla iki oturum halinde sınava başlıyoruz. Müdürlük ve bakanlık olarak sınavın sağlıklı bir şekilde geçmesi için tüm tedbirleri alınmış olup ihtiyaç duyulan diğer tedbirler de alınacaktır'' ifadelerini kullandı.

"Bugün çok stresliyim"

LGS sınava girecek olan öğrenci Necide Nane, sınavdan dolayı çok stresli olduğunu dile getirerek, "Son iki ay çalıştım son günlerde hiç çalışmadım çünkü çok korktum, bu sınavda aslında netlerimi artırmak istiyorum inşallah yaparım" dedi.

"Deprem olduğunda sınavdan tüm ümidimi kesmiştim"

Bir başka öğrenci de heyecanlı olduğunu belirterek, ‘‘5, 6 aydır çalışıyorum çok zor ve hala elim ayağım titriyor çok korkuyorum inşallah istediğim puanı tuttura bilirim ben sadece bunu istiyorum. Deprem bizi baya etkiledi deprem olduğunda ben tüm ümidimi kesmiştim ama inşallah bugün herkes istediği puanı alır'' diye konuştu.

İnci Gül Kayaoğlu ise diğer arkadaşları gibi heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Açıkçası çok korkuyorum böyle bir sınava ilk defa gireceğim hedefim 350 puan almak inşallah yüksek puan alırım ve istediğim liseye girerim. Sınava girecek olan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum'' şeklinde konuştu.

‘‘Bugün hayatımızı belirleyecek sınava giriyoruz''

LGS sınavına giren Yusuf Arda Biberoğlu, "Bugün hayatımızı belirleyecek sınava giriyoruz. Öncelikle tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum umarım herkes istediği yere girebilir. Deprem oldu zorlandık çalışamadık ama bizim için de avantajları oldu mesela birinci dönemden konular olacak ve bu bizim için aslında bir avantaj. Hakkımızdan hayırlısı sınavdan sonra bakacağız puanımıza göre hedefimizi koyacağız. Umarım istediğimiz yerlere gelebiliriz, başarabileceğimize inanıyorum'' diye konuştu.