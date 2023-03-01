Deprem sonrası Kilis'te eğitim öğretim başladı

Kilis'te, depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana sıralarından uzak kalan yaklaşık 52 bin öğrenci ders başı yaptı.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Kilis'te okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından öğrenciler için ders zili çaldı.

Kilis merkezde Ahmet Karakılınç Anadolu Lisesi ve Umut İlkokulunda İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış törenine Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Akkurt, yaptığı konuşmada, deprem nedeniyle herkesin büyük acılar yaşadığını ve toplam olarak yara alındığı belirterek, hem bireysel hem de toplumsal açıdan yaraların sarılmaya çalışıldığını söyledi.

Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Akkurt, 1 Mart itibariyle Kilis'te öğrencilerimizi eğitim öğretim alabilecek şekilde başladık. Şu an Umut okulundayız bu okulumuz deprem sürecinde birçok velimizi, vatandaşımızı son gününe kadar misafir etmişti, görevini fazlasıyla yaptı. Bugün ise öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile buluşma vakti" dedi.

"Kilis'te deprem tahkiki yapmamız gereken 36 okulumuzun dışındaki tüm okullarımızda eğitim öğretime başladık" diyen Akkurt şunları söyledi:

"Bugün öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz okullarımızın durumlarını görerek ve değerlendirerek, eğitim öğretimin başlamanın mutluluğunu ve sevincini yaşadık. Sabahtan beri okullarımızı ziyaret ediyorum, ciddi bir ihtiyacımız yok gelmeyen öğretimiz yok denilecek kadar az, öğrencilerimiz de bundan sonra okullarına devam edecekler. Velilerimize şunu söylemek istiyorum, Şu anda eğitim öğretime açtığımız ve ikili eğitime geçtiğimiz okulların tamamı son derece güvenli ve tüm testleri tahkikleri yapılmış okullar. Açmadığımız okulları eğitim öğretime hazırlayacağız gerekli testleri yapıp bu süreci bitireceğiz."