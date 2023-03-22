Depremde hasar gören bin 500 yıllık caminin duvarı çöktü

Kilis'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar gören Akcurun Camii'nin duvarı çöktü.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde ağır hasar gören bin 500 yıllık caminin duvarı çöktü. Hakverdi Mahallesi Akcurun Caddesi'ndeki ibadete kapalı olan tarihi caminin yıkıldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde enkazın altında kimsenin olmadığı belirlendi. Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Mahalle sakini Mehmet Hamdi Sumak, "Duvar çökmeden on dakika önce duvarın yanında oturdum. Ağır hasarlı caminin etrafı daha önce şeritle kapatıldı. Yıkılma sırasında çok korktuk. Kilis'e ilk roket düştüğünde çıkan ses ve toz bulutları gibiydi" dedi.

Berber Mehmet Salih Çıtır ise iş yerindeyken bir ses geldiğini ve deprem olduğunu sandığını söyledi.