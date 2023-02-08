İhlas Haber Ajansı

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Depremde hayatını kaybeden Özel Harekat polisinin ailesi Kilis'te defnedildi

Hatay’daki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Ejder Şahin’in eşi ve 3 çocuğu Kilis’te düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

Hatay'daki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Ejder Şahin'in eşi ve 3 çocuğu Kilis'te düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.


Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ile 7.5 büyüklüğündeki iki depremden en çok etkilenen il olan Hatay'da çok sayıda bina çökerken enkazda kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk depremde 7 katlı binada yaşayan Özel Harekat Polisi Ejder Şahin'in eşi Şengül Şahin (40), çocukları, Taha Şahin (18), Ebrar Aysel Şahin (7) ve Ayşenur Şahin (20) hayatını kaybetti. O esnada görevde olan Özel Harekat Polisi Ejder Şahin eve geldiğinde acı tabloyla karşılaştı. Ölenlerin cenazeleri memleketleri Kilis'te düzenlenen cenaze namazıyla defnedildi. Cenazede polisin meslektaşları da hazır bulundu.

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