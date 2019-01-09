Dergi bahane ilgi şahane

Kilis'te, çocuklara dergi dağıtan jandarma personeli öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı personeli Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen jandarma çocuk dergilerini Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Yenideğirmen, Selmincik, Karacurun, Eğlence, Polateli ilçesine bağlı Bağarası,Çukuroba ile Merkeze bağlı Duruca köylerinde eğitim gören çocuklara dağıtıldı.

Çocuklar hem dergilere hem de Jandarma personeline yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar dergilerini dağıtan asker ağabeylerine sarılarak, sohbet etti.