İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dergi bahane ilgi şahane

Kilis’te, çocuklara dergi dağıtan jandarma personeli öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Kilis'te, çocuklara dergi dağıtan jandarma personeli öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.


Kilis İl Jandarma Komutanlığı personeli Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen jandarma çocuk dergilerini Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Yenideğirmen, Selmincik, Karacurun, Eğlence, Polateli ilçesine bağlı Bağarası,Çukuroba ile Merkeze bağlı Duruca köylerinde eğitim gören çocuklara dağıtıldı.


Çocuklar hem dergilere hem de Jandarma personeline yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar dergilerini dağıtan asker ağabeylerine sarılarak, sohbet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.