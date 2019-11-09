Devlet Hastanesi Başhekimi Kurtaran'a hayırlı olsun ziyareti

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne atanan Uzm.Dr.Erkan Kurtaran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Başkan Bulut ile İl Başkanı Karataş, AK Partililer ile birlikte Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Kurtaran'a yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Daha sonra Başhekim Erkan Kurtaran ile birlikte Başkan Bulut ile İl Başkanı Karataş, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ettiler.