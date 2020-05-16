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Dezenfekte işlemi geceleri de sürüyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Korana virüs tedbirleri kapsamında ticari taksiler dezenfekte edildi.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dezenfekte çalışmaları gece gündüz demeden aralıksız bir şekilde sürüyor. 24 saat esasına göre devam eden çalışmaları kapsamında ticari taksiler dezenfekte yapıldı. Belirli bir plan çerçevesinde Kilis kent merkezinde mahalleler, caddeler, sokaklar ile vatandaşların yoğunlukta olduğu bölgelerde ekipler tarafından dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

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