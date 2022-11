Din görevlilerinden Kızılay'a kan bağışı

Kilis'te din görevlileri, kan bağışında bulundu.

Din görevlilerinin kan bağışında bulunduğu standı ziyaret eden İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, "Kan verme İslam dininin insan hayatına verdiği değere uygun olarak teşvik edilen bir uygulamadır. Yüce Rabbimiz Kitabında, 'Her kim bir hayatı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur' buyurmaktadır. Ülkemizde her 4 saniyede, bir ünite kana ihtiyaç vardır. Her bir kan bağışı üç kişinin hayatını kurtarmaktadır. Dolayısıyla kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bu yüzden belli aralıklarla kan bağışında bulunmanın nice canlara hayat vereceği, nice umutları yeşerteceği unutulmamalıdır” dedi.

Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, Kan bağışında bulunan Müftülük personeli ile din görevlilerine teşekkür ettiğini ifade ederek, “Sivil toplum örgütlüleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışına çağırıyorum” diye konuştu.