İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Diriliş Çağrısı ve Sezai Karakoç" başlıklı konferans düzenlendi

Şair ve Yazar Şaban Abak, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Eğitim-Bir-Sen, Kitap Beşiği ve Adem Topluluğu tarafından organize edilen "Diriliş Çağrısı ve Sezai Karakoç" başlıklı konferans için ilimize gelerek bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Şair ve Yazar Şaban Abak, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Eğitim-Bir-Sen, Kitap Beşiği ve Adem Topluluğu tarafından organize edilen "Diriliş Çağrısı ve Sezai Karakoç" başlıklı konferans için ilimize gelerek bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.


7 Aralık Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Salonunda yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen konferansta Şaban Abak, Sezai Karakoç'un şair kişiliğinin yanı sıra medeniyet tasavvurundaki katkısına ve dava adamlığına değinerek Karakoç'un şiirleri ve yazılarına bu topraklarda yaşayan hiçbir duyarlı bireyin bigane kalamayacağının altını çizdi.


7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından konferans veren Şaban Abak'a günün anasına plaket takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.