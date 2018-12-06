"Diriliş Çağrısı ve Sezai Karakoç" başlıklı konferans düzenlendi

Şair ve Yazar Şaban Abak, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Eğitim-Bir-Sen, Kitap Beşiği ve Adem Topluluğu tarafından organize edilen "Diriliş Çağrısı ve Sezai Karakoç" başlıklı konferans için ilimize gelerek bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

7 Aralık Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Salonunda yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen konferansta Şaban Abak, Sezai Karakoç'un şair kişiliğinin yanı sıra medeniyet tasavvurundaki katkısına ve dava adamlığına değinerek Karakoç'un şiirleri ve yazılarına bu topraklarda yaşayan hiçbir duyarlı bireyin bigane kalamayacağının altını çizdi.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından konferans veren Şaban Abak'a günün anasına plaket takdim etti.