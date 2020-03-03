Doçentler cübbe giydi

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve üniversite üst yönetiminin katıldığı bir cübbe giyme töreni düzenlendi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bahçe Tarımı Programında doçentlik kadrosuna atanan Doç. Dr. Meryem Kuzucu'ya, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü doçentlik kadrosuna atanan Doç. Dr. Bilge İnan'a, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü doçentlik kadrosuna atanan Doç. Dr. Mehmet Özçalıcı'ya ve Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı ABD doçentlik kadrosuna atanan Doç. Dr. Mehmet Alptekin'e doçentlik cübbeleri Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından giydirildi.

Üniversitenin akademik kadrosunun bu atamalarla daha da güçlendiğini söyleyen Rektör Karacoşkun, akademisyenleri kutlayarak başarılarının sürmesi dileğinde bulundu.