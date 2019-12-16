İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dolandırıcılar yakalandı

Kilis’in Polateli ilçesinde bir çiftçiye ait 20 adet koyununu dolandırıcılık yöntemiyle alan 3 kişi yakalandı.

Kilis'in Polateli ilçesinde bir çiftçiye ait 20 adet koyununu dolandırıcılık yöntemiyle alan 3 kişi yakalandı.


Polateli ilçesine bağlı Belenözü Köyünde ikamet eden İ.H.S. isimli şahsın 20 adet küçükbaş hayvan aldıktan sonra parasını ödemeyerek kamyonet ile uzaklaştılar. İ.H.S durumu jandarmaya bildirmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis-Hatay karayolunda kamyoneti durdurdu. Koyunlar sahibi İ.H.S'ye teslim edildi. Olayla ilgili olarak, H.Ç. S.A. ve N.A. gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.