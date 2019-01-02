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Dolmuş ücretleri yüzde 12.5 oranında zamlandı

S.

44 No'lu Beşyüzevler Motorlu Taşıtlar Kooperatifi tarafından şehir içi dolmuş fiyatlarında yüzde 12.5 oranında zam yapılarak, şehit içi dolmuş ücretleri 2 TL'den 2 TL 25 kuruşa yükseltildi.


Kilis'te 44 No'lu Beşyüzevler Motorlu Taşıtlar Kooperatifi işletilen dolmuş ücretlerine zam yapıldı. 2 TL olan şehit içi dolmuş ücretleri 2 TL, 25 kuruşa, 1 TL 75 kuruş olan öğrenci ise 2 TL'ye yükseldi. Söğütlüdere 2 TL 50 kuruşa, Oylum Mahallesi 3 TL'ye Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü 3 TL'ye Organize Sanayi Bölgesi 3 TL 25 kuruşa, Cezaevi 3 TL 50 kuruşa yükseltildi.

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