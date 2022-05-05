Dolunun vurduğu tarım arazilerinde hasar tespiti başladı

Kilis'te dün meydana gelen dolu yağışı nedeniyle zarar gören tarım arazilerindeki hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Dün Kilis ve ilçelerinde meydana gelen dolu zararından etkilenen çiftçilerin hasarlarının tespit edilmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ön hasar tespitlerine başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından şu ana kadar Yavuzlu, Bozcayazi, Dölek, Göktas, Saatli, Güneşli, Kocabeyli, Karaçavuş, Hıcıpoğlu, Süngütepe, Deliçay köylerinde incelemelerde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökcüoğlu, Tespitler esnasında Antepfıstığı, bağ, zeytin, nohut, mercimek, badem, kişniş, çörek otu ve tahıl alanlarında dolu zararının meydana geldiği görüldüğünü ifade ederek, “Dolu zararında sigorta poliçe bedelinin yüzde 50'sini , don zararında ise yüzde 66 sının devlet tarafından karşılanıyor. Bu bağlamda çiftçilerimizin TARSİM sigortasına ağırlık vermesi gerekiyor. Gerekli hasar tespitleri yapılarak raporlar Bakanlığımıza gönderilecektir. Çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılacak” dedi.