Dr. Köseler'den vatandaşlara korona virüs uyarısı

Gülhan Köseler, korona virüs ile mücadelede vatandaşların hijyen ile sosyal mesafe kuralarına uymalarını istedi.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Gülhan Köseler, Toplumun her bireyi kendi üzerine düşeni aynı sorumlulukla yaptığı taktirde salgının önüne geçmek mümkün olduğunu ifade ederek, “Dikkat edilmesi gereken en önemli konular, bağışıklık sisteminin güçlü tutulması, temizlik ve sosyal izolasyondur. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için dengeli beslenme, uygun fiziksel egzersizler ve yeteri kadar uyku gerekir. Dengeli beslenmeyi tek bir besin veya vitamin olarak değil, bütün gıdaların farklı özellikleri olduğunu bilerek sofralarda çeşitliliği sağlayarak oluşturabiliriz. Mevsiminde sebze meyve tüketimi, farklı tahıl grubunun kullanımı, bol sıvı alımı hazır preparatlara gerek kalmadan çoğu zaman günlük vitamin ve besinsel ihtiyaçlarını karşılar ”dedi.

Temizliğe dikkat etmek zaten insan hayatında her zaman olması gereken bir mevzu olduğunu vurgulayan Köseler, "Ellerin sabunlanması, havlu gibi kişisel eşyaların ayrı olması, kıyafetlerin temiz tutulması, kapalı ortamların sık sık havalandırılması, tuvalet lavabo gibi yerlerin günlük temizlenmesi, yemek yenilen veya alışveriş yapılan alanlarda gıdaların hijyenik olarak korunması temizliği oluşturan belli başlı unsurlardır. Toplumsal olarak hayatımıza yeni giren ve birçok kişinin de ilk kez duyduğu kavram sosyal izolasyondur. Sosyal izolasyon, korona virüs gibi damlacık yoluyla bulaşan hastalıkların(zatürre grip de böyle bulaşır) yayılımının engellenmesinde ve korunulmasında çok önemlidir" ifadelerini

Köseler, Sosyal mesafeyi de içeren sosyal izolasyon kişinin kendini toplumdan kısmi veya tamamen uzaklaştırması olduğunu belirterek, "Damlacık yoluyla bulaşma, öksürme hapşırma konuşma esnasında yayılan tükürük salgıları veya bu damlacıkların bulaştığı yüzey veya cisimle temas ile olduğundan insanlar birbiriyle ne kadar az zaman geçirir,ne kadar mesafeli olursa hastalığın yayılma hızı azalır.Virüs kendini bulaştırmıyor,insanlar birbirlerine bulaştırıyor.Bu sebeple uygun maske kullanımı virüs taşıyan kişinin etrafına bulaştırma riskini azaltıyor.Korona virüs tanılı bir kişinin bakımı yapılıyor ise veya ev izolasyonundayken zorunlu sebeplerden dışarı çıkıldığında maske takılması gerekir.Ateş,öksürük,solunum sıkıntısı belirtileri varsa yine tıbbi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve muayene sonucu önerilen tedavi,takip ve karantina kurallarına özenle uyulmalıdır. Zaruri haller dışında evden çıkmamak,virüs açısından yüksek riskli sağlık kuruluşlarına mecbur kalmadıkça gitmemek,bir arada bulunulması gereken durumlarda 1-1,5 metrelik sosyal mesafeyi korumak,tokalaşmamak,ellerin ağız ve burna temasını engellemek kendimiz, çevremiz ve tüm toplum için ciddi önem arz eder” diye konuştu.