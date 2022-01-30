Dr. Öğr. Üyesi Akın Tercanlı, GAP Radyosu'na konuk oldu

Öğretim Üyesi Akın Tercanlı, TRT GAP Radyosu'nda “Mezopotamya Altın Topraklarda Yolculuk” köşesine konuk oldu.

Tercanlı, Kilis'in; tarihi ve mimari mekanları, geleneksel yapısını koruyan sokak dokusu ve kültürü ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en önemli şehirlerinden birisi olduğunu belirterek, tarihi süreç içerisinde Kilis'ten bahsetti.

Kilis Ulu Cami'nin, Kilis'teki mimari kültürü ve çeşitliliği gösteren en önemli yapılarından biri ve aynı zamanda Kilis'in en eski dini mekânı olduğunu belirten Tercanlı, Ulu Cami'nin, Memlüklülerin egemenlikleri döneminde inşa edildiğini aktararak, Osmanlı döneminde Tekke Cami inşa edilene kadar Kilis'teki sosyal ve kültürel hayatın da merkezi olduğunu söyledi. Tercanlı, Türk-İslam devletlerinde “Ulu Cami”lerin sadece dini ibadetlerin yerine getirildikleri yerler değil, aynı zamanda sosyal hayatın da etrafında şekillendirildiği yapılar olduğuna işaret etti.

Tercanlı, Üzerindeki kitabelerden hareketle, Ulu Cami'nin 1388 yılından hemen önce yapılmış olduğunun düşünüldüğünü ifade etti.

Ulu Cami'nin Selçuklu mimarisini yansıttığını aktaran Tercanlı, süslemelerde ise bölgesel odaklı yaklaşımların etkili olduğunu vurguladı. Tercanlı, Ulu Cami içerisinde yer alan süslemeler hakkında da bilgiler aktardı.