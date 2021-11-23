İhlas Haber Ajansı

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Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği sürüyor

Kilis Belediyesi Gençlik Merkezi ve Canbolat Paşa Gençlik Merkezi tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği düzenlendi.


Gençlik Merkezi ve Canbolat Paşa Gençlik Merkezi ile birlikte düzenledikleri etkinlikte Dünya Çocuk Hakları Gününü kutladı. Gençlik Merkezleri ve UNICEF ile birlikte her çocuğun çocuk olabildiği bir dünyayı yeniden hayal etmeleri için etkinlik düzenlendi. Çocuklara çeşitli etkinlikler, düzenlenerek, el becerilerini geliştirmeleri sağlanıyor. Çocuklara yönelik etkinliklerin artarak, Gençlik Merkezi ve Canbolat Paşa Gençlik Merkezi tarafından sürdürüleceği bildirildi.

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