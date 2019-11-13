Dünya Diyabet Günü Etkinliği

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından "Diyabetin Farkında mısınız" başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından "Diyabetin Farkında mısınız" başlıklı bir etkinlik düzenlendi.


Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından Öğretim Görevlisi Fatma Karasu koordinatörlüğünde fakülte binasında “Diyabetin Farkında mısınız” başlıklı bir etkinlik düzenlendi. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin uygulama yapma fırsatı da bulduğu etkinlikte öğrencilerin kan şekerleri, tansiyonları, boy ve kiloları ölçülerek bilgilendirici nitelikte broşürler dağıtıldı.


Diyabetin erken tanısı için taramanın önemi, erken tanı ile komplikasyon risklerini azaltmak ve hemşirelik öğrencilerinin bu konuda daha hassas olmaları hususunda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinliğe, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

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