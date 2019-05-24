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Dünya hipertansiyon günü etkinliği

Kilis’te, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iftardan sonra Dünya hipertansiyon günü etkinliği düzenlendi.

Kilis'te, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iftardan sonra Dünya hipertansiyon günü etkinliği düzenlendi.


Merkez Toplum Sağlığı Merkezi personelleri tarafından iftardan sonra vatandaşların yoğunlukla olduğu Cumhuriyet Caddesi üzerinde vatandaşların tansiyonları ölçerek bilgilendirme yaptılar. Vatandaşlara, broşürler dağıtıldı. Merkez Toplum Sağlığı Merkezi personelleri yaptıkları bilgilendirmede, "Hipertansiyon küresel bir halk sağlığı sorunu olmakla birlikte dünyada on kişiden yaklaşık 3'ünün hipertansiyon olduğu biliniyor. Küresel olarak yaklaşık 1.8 milyar insanda hipertansiyon mevcut olup hastaların yüzde 50'si durumlarından tamamen habersizdir. Haberdar olanların bir kısmı ise herhangi bir tıbbi tedbir almamaktadır" ifadelerine yer verdi.

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