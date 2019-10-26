Dünya kalp günü etkinliği

İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları bayanlara yönelik olarak eğitim programı düzenlendi. Çeşitli etkinlikler ile bayanlar ile bir araya gelerek, kalp damar hastalıkları, diyabet, kanserler, kronik solunum yolu hastalıkların oluşturduğu anlatıldı. Eğitim çalışmalarına katılan uzmanlar, Türkiye'deki ölümlerin yüzde 86'sı çoğunlukla kalp damar hastalıkları, diyabet, kanserler, kronik solunum yolu hastalıkların oluşturduğu bulaşıcı olmayan hastalıklar kaynaklandığını belirttiler. Uzmanlar, "Türkiye'de tüm yaş grupları için değerlendirildiğinde her iki ölümden biri kalp damar hastalıkları kaynaklıdır ve bu erken ölümlerin yüzde 80'i önlenebilir niteliktedir. Kardiyovasküler hastalıkların çoğu risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir. Risk faktörlerinin kontrolü ile kalp ve damar hastalığı görülme sıklığının yarıya indirilebileceği bildirilmektedir” ifadesini kullandılar.