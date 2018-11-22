Dünya KOAH Günü etkinliği

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Onur Şimşekyakar ile beraberindeki sağlık personelleri, Kilis Devlet Hastanesinde KOAH tanısıyla yatmakta olan hastaları ziyaret ederek karanfil dağıttı. Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Onur Şimşekyakar, bazı verilere göre KOAH'ın yılda 2.9 milyon ölüme neden olduğunu ifade etti. Şimşekyakar, "Günümüzde tüm dünyada 3. ölüm nedeni haline gelen KOAH, tüm ölümlerin de yüzde 5.5'ini oluşturmaktadır. Bu yıl KOAH'lı hastalarımızın da günlük yaşamlarında aktif kalabilmelerinin mümkün olabileceğini vurgulamak için egzersizin ve hareketin önemine değinmek amacıyla 'Her adımda sağlıklı nefes' sloganı benimsedik. Toplumun KOAH konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, hastalığın erken tanısını ve etkin tedavisini güçleştirmektedir. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşları önemli bir halk sağlığı sorunu olan KOAH hakkında kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme gayretlerimize destek vermeye ve bu konuda harekete geçmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

KOAH tanısı konan hastalar, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Onur Şimşekyakar ile sağlık çalışanlarını teşekkür etti.